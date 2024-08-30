再囤些便宜日元！瑞銀CIO估明年9月衝到138 年底前落在143.5-149.5

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-30 13:54

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鑒於近期市場波動和美元兌日元的大幅下跌，瑞銀財富管理投資總監辦公室 (CIO) 預估日本央行只會在 25 年二季度加息 25 個基點。此外，預計在美國政策利率下調和日本央行溫和收緊政策期間，美元兌日元將在 2025 年 9 月升至 138 ，在未來 3-4 個月內，將徘徊在 143.50-149.50 區間內，

日本央行副行長冰見野良三近日重申，若通膨保持不變，該行將繼續升息，同時也密切關注金融市場狀況。這與央行行長植田和男最近的言論不謀而合，即為避免市場混亂，升息仍會繼續。

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在日本央行於 6 月底加息，美聯儲放鴿的預期於 7 月逐漸鞏固後，市場對美元兌日元的預測也隨之下降。現預計該貨幣對 2025 年 9 月的交易價格將在 138 附近。主要驅動因素在於期間內聯邦基金利率可能下調 175 個基點，以及日本央行政策利率可能上調 25 個基點。

但美元兌日元邁向這一水準的道路不太可能平順。從 7 月初 的 162 高點急劇下跌至 8 月初的 141.70 低點後，美元兌日元已持穩在 143.50-149.50 的區間內。瑞銀預計該貨幣對將在未來 3-4 個月內保持在這一區間，原因如下：

首先，美日利差收窄已被市場消化。市場實際上計入美聯儲和日本央行政策利率的波幅已經超過了我們的預期。瑞銀的看法與市場的預期一致，即到 2024 年 12 月美聯儲將降息 100 個基點。但市場認為到 2025 年 7 月美聯儲將降息 175 個基點的概率超過 96%。對於日本央行，瑞銀估計其政策利率將在 2025 年 9 月達到 50 個基點，而期貨市場則預計該利率有近 50% 的概率會高於這一水準。

其次，美元兌日元已與美日 10 年期利差趨同。隨著 10 年期美國國債與日本國債利差從 2023 年 10 月的 4.1 個百分點峰值收窄至 7 月初的 3.4 個百分點，美元兌日元實際上上漲了近 8%，從 150 升至 162 的高點，歸功於投機性多頭倉位。其後，隨著利差進一步收窄至 2.9 個百分點，美元兌日元下跌了 10.4%，這使得該貨幣對終於向正在收窄的利差靠攏。因此，這消除了短期內美元兌日元進一步下行的一個誘因。

最後，投機性槓桿外匯市場倉位現在淨做多日元。鑒於息差收益仍然有利於做多美元兌日元，目前存在重建日元空頭倉位的可能性，特別是如果全球風險情緒保持穩定並重新燃起市場對使用日元作為融資貨幣的興趣。與息差收益一樣，投機性倉位削減了美元兌日元的下行動力。

儘管 8 月下半月美元兌日元和東證指數都出現盤整，但投資者可以考慮不要聚焦於後者的短期回報。相反應繼續關注企業改革和年末日本可能提前舉行大選所帶來的中期回報。瑞銀認為銀行、IT 服務、電子元件和半導體設備股票是關鍵的潛在受益者。