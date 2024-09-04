〈2024半導體展〉AI創造新商機 精測明年營收、毛利率挑戰再成長

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-04 14:31

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精測 (6510-TW) 今 (4) 日在台北國際半導體大展 (SEMICON Taiwan) 發表 AI 應用探針卡，總經理黃水可表示，今年下半年將優於上半年，明年在 AI 驅動下，營收與毛利率有機會再優於今年。

針對明年需求，黃水可看好，AI 帶動 HPC 需求增長，也與美系廠商合作，同時透過 AI 優化生產過程與加速人才培養，避免人才與技術出現斷層。

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精測將生成式 AI 全面導入研發、設計、模擬、製造到維修服務，導入 AI 後，除加速研發推陳出新自製探針卡、提升測試載板製造品質外，也滿足半導體產業進入 AI 時代，客戶朝異質整合、先進封裝之測試介面需求。

精測以 MEMS 探針卡為技術核心，儘管在此領域的研發起點較歐美系廠商的時點晚，但透過 AI 工具發展自有探針技術，已快速開發出自製探針多款系列產品，包括有 NS 系列、BR 系列、BKS 系列、SL 系列、MJ 系列等。此外，為能滿足客戶客製化的晶片設計，同一系列的探針產品可透過 AI 建模、模擬快速再設計出不同的新款探針產品。

在測試載板方面，精測整合 AI 技術與影像量測機台，對載板上的回鑽孔進行精確的影像分析與物件偵測，有效提升檢測偏移量的準確性，並改善高速訊號反射問題，且透過 AI 提升精準度、回鑽深度以及降低殘銅率，達到回鑽良率 100%。