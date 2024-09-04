【產業概觀】蘋果新機題材，銅箔基板可望接棒AI ?
鉅亨研報 2024-09-04 16:41
一、聚焦蘋果新機發表，資金輪動加快，銅箔基板接棒上
美股 9/2 勞動節休市一天，缺少美股催化劑的台股，週二 (2024/09/03) 觀望氣氛仍濃，開平高後持續在 10 日均線上下震盪，成交量明顯萎縮，早盤預估量不到 2500 億元。
盤面上大型股小漲小跌，彼此掩護撐盤，資金持續往中小型股輪動，蘋果相關的消費性電子獲得投資人青睞，不過資金輪動速度加快，光學鏡頭廠大立光 (3008-TW)、PA(功率放大器，Power Amplifier) 廠商如全新 (2455-TW)、穩懋(3105-TW)、宏捷科(8086-TW) 等氣勢減弱，銅箔基板台光電 (2383-TW)、台燿(6274-TW)、聯茂(6213-TW)、甚至是金像電(2368-TW)、楠梓電(2316-TW)、華通(2313-TW) 等 PCB 公司都出現族群性演出，觀望低量下相對強勢族群。
二、蘋果 AI 新機題材、位階、籌碼優勢，銅箔基板三者兼備?
蘋果 iPhone 16 新機在台灣時間 9/10 凌晨將正式亮相，昨日曾提蘋果即將推出旗下首款 AI 手機，由於蘋果的 AI 功能 Apple Intelligence 僅可應用 iPhone 15 Pro 及 iPhone 15 Pro Max，與搭載 M1 處理器以上規格的 iPad 機種與 Mac 機種，在 AI 新功能加持下，市場高度期待對手機需求的拉升。
隨著時間點的接近，短期資金也更願意在有題材、有修正過、籌碼獲得沉澱的的公司中移動，目前蘋概股符合此一條件，似乎想拉近甚至趕上先前落後 AI 相關族群的意圖。
三、重要蘋概銅箔基板股操作面的看法
蘋概股後續走勢能否拉近與其他族群的漲幅，應該是投資人關注的重點，以下我們將簡單就幾個面向分析，並提供重要相關個股的操作面的看法… 觀看完整內容請至豐雲學堂
延伸閱讀：
2.AI.. 倒地變 BI.. 再來會 V 轉還是等第二隻腳？9/9 財經 GoodChoice 面對面和你說！限量 30 位
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 蘋果AI新機9月將登場 AI手機再躍焦點
- 量縮需要策略，缺乏方向時需要專業： 碩天、技嘉、創意、美時、泰福-KY、保瑞、森崴能源
- 【熱門議題】蘋果新機發表在即，PA廠股價搶先慶功？
- 【量大強漲股整理】台股維持震盪，兩大選股主軸報你知，潛力股如何掌握?
上一篇
下一篇