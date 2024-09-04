【產業概觀】蘋果新機題材，銅箔基板可望接棒AI ?

鉅亨研報 2024-09-04 16:41

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一、聚焦蘋果新機發表，資金輪動加快，銅箔基板接棒上

美股 9/2 勞動節休市一天，缺少美股催化劑的台股，週二 (2024/09/03) 觀望氣氛仍濃，開平高後持續在 10 日均線上下震盪，成交量明顯萎縮，早盤預估量不到 2500 億元。

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二、蘋果 AI 新機題材、位階、籌碼優勢，銅箔基板三者兼備?

蘋果 iPhone 16 新機在台灣時間 9/10 凌晨將正式亮相，昨日曾提蘋果即將推出旗下首款 AI 手機，由於蘋果的 AI 功能 Apple Intelligence 僅可應用 iPhone 15 Pro 及 iPhone 15 Pro Max，與搭載 M1 處理器以上規格的 iPad 機種與 Mac 機種，在 AI 新功能加持下，市場高度期待對手機需求的拉升。

隨著時間點的接近，短期資金也更願意在有題材、有修正過、籌碼獲得沉澱的的公司中移動，目前蘋概股符合此一條件，似乎想拉近甚至趕上先前落後 AI 相關族群的意圖。

三、重要蘋概銅箔基板股操作面的看法