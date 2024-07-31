〈精測法說〉手機AP需求揚 下半年營收逐季增 全年營收拚增1成
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-31 18:32
精測 (6510-TW) 今 (31) 日召開法說會，總經理黃水可表示，下半年受惠手機應用處理器 (AP) 需求增加，第三季營收將較上季成長，第四季也有機會再優於本季，全年呈現逐季成長，看好今年營收可達成年增雙位數百分比的目標。
細分產品，黃水可表示，下半年手機 AP 營收將優於上半年，高效能運算 (HPC) 成長幅度增加，純測試載板製作 (Gerber) 也持續成長，射頻 (RF) 需求復甦，今年整體探針卡營收可年增雙位數百分比，產能利用率則提升至 7 成。
針對毛利率，精測預估，今年整體毛利率可維持 50% 左右，不過本季因配合客戶新晶片上市時程，部分先進製程探針卡進行驗收，毛利率會小幅季減，與去年同期相當。
展望明年，黃水可期望，精測明年營收拚達 2022 年歷史新高，屆時獲利也會相對可以期待，也積極布局高頻寬記憶體 (HBM) 測試介面，預期明年逐漸明朗。
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