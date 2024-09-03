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鉅亨速報

盤中速報 - Radiant Capital大漲23.66%，報0.09美元

鉅亨網新聞中心 2024-09-03 16:05


Radiant Capital(RDNT)在過去 24 小時內漲幅超過23.66%，最新價格0.09美元，總成交量達0.37億美元，總市值0.98億美元，目前市值排名第 152 名。

近 1 日最高價：0.1美元，近 1 日最低價：0.07美元，流通供給量：1,066,365,825。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+44.20%
  • 近 1 月：+21.05%
  • 近 3 月：-57.01%
  • 近 6 月：-76.57%
  • 今年以來：-71.13%

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