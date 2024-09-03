鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.1億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%
鉅亨網新聞中心 2024-09-03 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格58,800美元，24小時漲跌幅+1.38%；以太幣(ETH)現報價格2,498.36美元，24小時漲跌幅+1.30%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達12.1億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.61億美元；USDC(USDC)24小時成交量達5.61億美元。
24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；IDEX(IDEX)24小時漲幅11.7%。
24小時跌幅：Radiant Capital(RDNT)24小時跌幅18.8%；ORDI(ORDI)24小時跌幅17.4%；Flamingo(FLM)24小時跌幅12.8%。
近一週漲幅：IO.NET(IO)近一週漲幅25.6%；BinaryX(BNX)近一週漲幅18.1%；FLOKI(FLOKI)近一週漲幅17%。
近一週跌幅：Radiant Capital(RDNT)近一週跌幅44.2%；STMX(STMX)近一週跌幅17.9%；Mask Network(MASK)近一週跌幅12.9%。
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