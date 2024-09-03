鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.1億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-09-03 17:15

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24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；IDEX(IDEX)24小時漲幅11.7%。

24小時跌幅：Radiant Capital(RDNT)24小時跌幅18.8%；ORDI(ORDI)24小時跌幅17.4%；Flamingo(FLM)24小時跌幅12.8%。

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近一週漲幅：IO.NET(IO)近一週漲幅25.6%；BinaryX(BNX)近一週漲幅18.1%；FLOKI(FLOKI)近一週漲幅17%。