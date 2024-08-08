〈電子五哥營收〉緯創7月營收861億元年增27% AI伺服器Q3有望雙位數成長
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-08 16:21
緯創 (3231-TW) 今 (8) 日公告 7 月營收達 861.9 億元，年增超過 2 成。緯創經營團隊指出，今年 AI 伺服器逐月、逐季成長趨勢不變，預期第三季將有雙位數成長，全年三位數成長。
緯創 7 月營收 861.9 億元，月減 2.92%，年增 27.28%；累計今年 1 至 7 月營收 5653.5 億元，年增 16.26%。各產品出貨狀況，7 月筆電出貨 160 萬台，月減 11.1%，年增 6.7%；桌機出貨 80 萬台，月對月持平，年增 6.7%；顯示器出貨 80 萬台，月減 11.1%，年對年持平。
展望第三季，緯創指出，預期筆電第三季將呈現持平或小幅成長，全年也將成長；桌機第三季則有雙位數成長，顯示器第三季則季對季持平。
伺服器方面，緯創表示，AI 伺服器第三季將有雙位數成長，逐月、逐季成長趨勢不變，預期全年將有三位數成長。至於通用型伺服器，緯創則預期第三季將持平，不過全年也會成長。
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