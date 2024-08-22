緯創攜手台灣大 5G專網結合AI助力松菸古蹟數位轉型

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-22 14:26

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緯創 (3231-TW) 今 (22) 日攜手台灣大(3045-TW)、微軟(MSFT-US)，將 5G 專網通訊網路結合多項 AI 應用，助力松山文創園區進行數位轉型，打造全台首座室內外 5G 專網與 AI 應用服務整合的智慧古蹟園區。

緯創數技董事長黃泊漙致詞時表示，此次合作由台灣大富負責 5G 的建置，緯創則提供應用服務。黃泊漙提到，此次合作在深度了解使用者與管理者的需求，並透過 5G AI 技術克服古蹟場域的各種挑戰。

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緯創在松菸導入多項 5G 與 AI 應用服務，包含「AI 智慧數據全戰情管理平台」、「5G 移動式多功能服務機器人」、「5G 即時偵測園區管理 BodyCam」、「松鴨桑 AR 園區即時導航」、「智慧廣告顯示與多語言即時翻譯服務」、「加值能源管理服務」及「5G 360° 全景暨多視角直播」等 7 項服務。

緯創說明，「5G 移動式多功能服務機器人」可在園區非營業時間進行巡檢，AI 自動分析辨識異物入侵等事件；「5G 即時偵測園區管理 BodyCam 」則是透過 5G 專網即時串流回傳異常事件影像，針對園區死角進行安防巡邏，以及針對突發事件即時系統性回報，啟動緊急應變行動。

「5G 移動式仿真服務機器人」則協助遊客導航，提供多語諮詢服務 ；「松鴨桑」的 AR 擴增實境導航功能；「智慧廣告顯示與多語言即時翻譯服務」能根據活動時間推送互動廣告，提供中、英、日、韓四語言的 AI 語音客服諮詢。

此外，透過「加值能源管理服務」可即時、精確掌握松山文創園區的電力數據；「智慧數據全戰情管理平台」則將各項應用集中管理，協助園區管理者做數據監控與即時的決策調整。