緯創攜手供應商推動低碳轉型 估2年可減碳超過1.3萬噸
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-30 12:07
緯創 (3231-TW) 攜手 30 家供應商，共同參與 WiZero 低碳智能製造平台與低碳供應鏈計畫，並與其中 7 家企業推動減碳專案，截至今年 6 月累計減碳 6208 噸，預計兩年可減碳超過 1.3 噸，遠超過原計劃的 8000 噸。
緯創指出，在共同響應的 30 家供應商中，包括可成 (2474-TW)、晶傑達光電、華通 (2313-TW)、群創 (3481-TW)、臻鼎集團 (先豐通訊) 、燿華 (2367-TW)、瀚宇博德等 7 家企業與緯創共同推動減碳專案。
緯創說明，透過與工研院綠能所顧問組建節能專家群，並與供應商能源管理專職部門合作，對供應商廠區耗能設備進行盤點及診斷，找出節能機會並提出改善建議。
至於其餘 23 家供應商，則是透過緯創自主開發的供應鏈數位平台提供碳排資訊，可透過系統進行供應商碳排熱點分析，作為後續溫室氣體範疇三達成淨零目標計畫，以及減碳效益評估的重要數據來源。
另外，緯創自主開發 ESG 永續管理平台，其中包含產品碳足跡系統與環境保護績效平台。產品碳足跡系統可協助研發團隊在產品開發階段快速計算產品生命週期各階段的碳排放量，提供研發工程師開發低碳產品所需資訊。
環境保護績效平台則是整合緯創全球各廠區的即時能源資訊，包含水、電、碳排放、可再生能源使用及廢棄物等多面向環境指標，管理者可透過視覺化看板迅速掌握各廠區能源使用狀況，有效安排節能措施，並量化實際效益，達成閉環管理。
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