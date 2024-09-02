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外資賣超160億元連9賣 中信金又是榜一大哥 提款貨櫃三雄3.5萬張

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-02 19:24

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外資賣超近160億元 調節中信金、貨櫃三雄。(鉅亨網資料照)

台股今 (2) 日開高走低收跌 32 點，成交量大舉萎縮，三大法人方面，外資賣超近 160 億，雖然大買多檔金融股，但再賣中信金 3.78 萬張，另也調節貨櫃海運三雄逾 3.5 萬張。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 159.88 億元，呈現連九賣；自營商賣超 68.68 億元；投信買超 50.7 億元；三大法人合計賣超 177.86 億元。外資台指期淨空單增 141 口，來到 40452 口。


個股方面，外資賣超最多的是中信金 3.78 萬張、另也砍貨櫃三雄持股，陽明 1.65 萬張、長榮 1 萬張、萬海 8783 張，以及群創 1.66 萬張、中石化 1.5 萬張等。

另外，外資也大砍多檔 ETF，包括國泰 20 年美債 3.41 萬張、群益 ESG 投等債 20+ 1.95 萬張、群益台灣精選高息 (00919)1.51 萬張、元大台灣 50 反 1 1.38 萬張，期街口布蘭特正 2 1.3 萬張、元大滬深 300 正 2 1.16 萬張、元大美債 20 年 1.11 萬張、中信優息投資級債 1.08 萬張。

外資買超方面，則有富邦金 1.6 萬張、開發金 1.29 萬張、新光金 1.17 萬張、國泰金 1.16 萬張、國票金 3205 張；電子股訊舟 7616 張、正文 2927 張；航空雙雄長榮航 4135 張、華航 3373 張；PCB 相關的燿華 3536 張、欣興 3250 張。

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台股外資中信金貨櫃海運陽明長榮萬海

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