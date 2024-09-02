外資賣超160億元連9賣 中信金又是榜一大哥 提款貨櫃三雄3.5萬張

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-02 19:24

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台股今 (2) 日開高走低收跌 32 點，成交量大舉萎縮，三大法人方面，外資賣超近 160 億，雖然大買多檔金融股，但再賣中信金 3.78 萬張，另也調節貨櫃海運三雄逾 3.5 萬張。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 159.88 億元，呈現連九賣；自營商賣超 68.68 億元；投信買超 50.7 億元；三大法人合計賣超 177.86 億元。外資台指期淨空單增 141 口，來到 40452 口。

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個股方面，外資賣超最多的是中信金 3.78 萬張、另也砍貨櫃三雄持股，陽明 1.65 萬張、長榮 1 萬張、萬海 8783 張，以及群創 1.66 萬張、中石化 1.5 萬張等。

另外，外資也大砍多檔 ETF，包括國泰 20 年美債 3.41 萬張、群益 ESG 投等債 20+ 1.95 萬張、群益台灣精選高息 (00919)1.51 萬張、元大台灣 50 反 1 1.38 萬張，期街口布蘭特正 2 1.3 萬張、元大滬深 300 正 2 1.16 萬張、元大美債 20 年 1.11 萬張、中信優息投資級債 1.08 萬張。