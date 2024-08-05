藥華藥7月營收達8.8億年增近1倍 看好下半年營收逐季成長

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-05 17:47

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藥華藥 (6446-TW) 今 (5) 日公告 7 月營收達 8.8 億元，年月雙增，其中年增近 1 倍，再創單月歷史新高。執行長林國鐘看好，下半年營收可望維持逐季成長的態勢。

藥華藥 7 月營收 8.8 億元，月增 3.67%，年增 97.31%，年增近 1 倍，同時寫下單月歷史新高；累計今年 1 至 7 月營收 48.4 億元，年增 86.26%。此外，藥華藥 7 月營收以罕見血癌新藥 Ropeg 的美國銷售為主。

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藥華藥除持續深耕美國市場，日本市場方面，自今年 6 月起日本健保給付患者可自行注射 Ropeg，一次更可拿取 90 天藥量，有助於提升病人數及拓展市場。日本團隊目前已擬定藥品宅配服務，方便病人使用，將增加病患的用藥意願。

另外，Ropeg 自 6 月 28 日獲中國藥監局核准用於真性紅血球增多症 (PV) 後，等同已取得申請納入中國國家基本醫療保險的入場券，藥華藥中國團隊即於 7 月中提出申請，最快可於今年年底取得醫保藥價。