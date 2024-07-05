藥華藥罕見血癌新藥在美銷售出色 6月營收年增逾6成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-05 18:31

藥華藥 (6446-TW) 受惠罕見血癌新藥 Ropeg 在美國銷售表現出色，帶動 6 月營收表現。藥華藥今 (5) 日公告 6 月營收 8.5 億元，年月雙增，其中年增更超過 6 成，續創單月歷史新高。

藥華藥 6 月營收 8.5 億元，月增 7.31%，年增 66.63%，持續寫下單月歷史新高。累計今年上半年營收 39.6 億元，年增 83.97%。藥華藥指出，旗下罕見血癌新藥 Ropeg 不僅在美國市場銷售出色，在日本及其他自主經營的子公司市場也持續成長，為藥華藥重要成長動能。

藥華藥說明 Ropeg 最新進度，在美國及加拿大進行的真性紅血球增多症 (PV) 和原發性血小板過多症 (ET) 的臨床試驗，已收案完成，最終收案人數分別高達收案目標的 142% 及 111%。