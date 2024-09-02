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〈台股開盤〉9月全新開局 電金齊揚漲逾百點但季線反壓仍重

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-02 09:41

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〈台股開盤〉9月全新開局 電金齊揚漲逾百點但季線反壓仍重。(鉅亨網記者張欽發攝)

台股今 (2) 日台股集中市場以平高盤開出，大漲逾百點，以 22341.9 點開出，開盤電子及金融股都上漲開出，市場專家指出，台股大盤仍遭遇均線及龐大解套反壓，將出現震盪走勢。但包括 CPO 值得注意、台積電 (2330-TW) 設備概念股如萬潤 (6187-TW) 分盤交易結束，開盤上漲逾 4%。

台股 2024 年 9 月今天開局，早盤以 22341.9 點開出，最高爲 22439.31 點，最低爲 22341.9 點，預估全日成交值 2874 億元。


資深證券分析黃漢成指出，近期反彈的過程中，季線仍爲沉重壓力區，留意即將發表新機的蘋果概念股、業績成長股如機器人概念台灣精銳 (4583-TW)、CPO 概念股聯亞 (3081-TW) 及聯鈞 (3450-TW) 等。

9 月 2 日早盤電子股指數上漲 0.56%，占大盤成交比重 58.81%，金融股上漲 1.04%，占大盤成交高達 5.89%、 營建股指數下跌 0.2%，占大盤成交值 4.85%。

台股權值股台積電 (2330-TW) 開盤上漲 7 元，貢獻大盤 56 點、鴻海 (2317-TW) 上漲、聯發科 (2454-TW) 今開盤沒有表現，大立光 (3008-TW) 及玉晶光 (3406-TW) 上漲。

IC 載板類股的欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 及臻鼎 (4958-TW) 開盤下挫、南電 (8046-TW) 上漲。

上周六早晨主要美股指數收盤表現：美股道瓊指數上漲 228.03 點，或 0.55%，收 41,563.08 點。那斯達克指數上漲 197.19 點，或 1.13%，收 17,713.62 點。S&P 500 指數上漲 56.44 點，或 1.01%，收 5,648.4 點。費城半導體指數上漲 129.57 點，或 2.58%，收 5,158.82 點。NYSE FANG + 指數上漲 177.83 點，或 1.63%，收 11,094.63 點。

輝達 (NVDA-US) 上漲 1.51% 台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.51%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.52%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 1.27%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.10%。

8 月 30 日集中市場三大法人合計買超 2.63 億元，外資賣超 47.39 億元，呈現連 8 個交易日賣超，累計近 10 個交易日已出脫 (2891-TW) 超過 47 萬張。

 

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