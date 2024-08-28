〈焦點股〉台光電明除息10元 市場觀望量能成交急遽萎縮

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-28 10:36

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PCB 在 2024 年的市場需求恢復，AI、Low DK 高頻高速材料的需求快速成長也在帶動 PCB 上游材料業者的產值及市值增加，台光電 (2383-TW)2023 年獲利創歷史次高，明 (29) 日將除息約 10 元，但今日早盤則呈現市場觀望的成交量能萎縮走勢，股價在平盤上下震盪，預估全場成交量 1660 張。

同時，台光電向金管會送件要發行無擔保可轉換公司債要募集 60 億元，也刷新金像電 (2368-TW) 在 2023 年底在國內發債籌資 43 億元的籌資新紀錄。

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台光電今年以來營運表現佳，台光電在各類伺服器、高階網通低損耗材料及 5G 電信材料三大類產品多成長引擎的帶動下，產能已接近全產全銷。台光電除既定 2025 年馬來西亞廠增加 60 萬張月產能外，董事會也通過於中山廠再增購設備添加 60 萬張的月產能，計劃於 2025 年增加 25% 的產能，為全球及本地客戶提供服務，並為台光電集團在未來幾年提供新的成長動能。