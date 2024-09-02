上過「中小企業網路大學校」沒？經部助98.9%企業導入AI 將培育4萬名AI人才

為加速推動中小微企業數位轉型及對人工智慧的應用與發展，經濟部中小及新創企業署於上週舉辦「中小微企業應用 AI 轉型升級說明會」，凝聚 8 大工商團體、產業公協會與資訊服務業者代表，共同與中小微企業推動數位轉型。



說明會現場氣氛熱烈，與會者包括全國中小企業總會、全國工業總會、全國商業總會、工業協進會、工商協進會、工業區廠商聯合總會、電電公會及外貿協會，以及來自各地的產業公協會，涵蓋金屬、機械、紡織、車輛、工具機、塑膠、電子設備、食品加工、連鎖加盟、觀光、食品等多個製造業及服務業領域。此外，微軟、Google、AWS、Meta、Line、聯發科及宏碁等資通訊業者均共同參與分享，更有超過 800 名業者在線上參與，共同協助中小微企業掌握數位及 AI 工具，加速轉型升級。



中企署署長李冠志表示，因應國內外經營環境轉變，中小微企業推動數位轉型勢在必行。中小微企業占全國企業家數 98.9%，其中近九成為製造業及服務業，是臺灣經濟的核心力量。因受少子化影響，中小微企業數位人才缺口日益擴大，因此經濟部將積極培育數位與 AI 人才，在企業中導入 AI 技術來改善營運效率，進而提升整體產業鏈的競爭力。為此，中企署將加速推動「培育人才」、「提供工具庫」及「導入應用」三項措施，目標在 4 年內培育 4 萬名 AI 人才，並推動 4 萬家中小微企業應用 AI 服務。



在培育 AI 人才方面，中企署將辦理 AI 工具應用課程，提供全年不打烊的線上學習平台「中小企業網路大學校」，滿足各產業領域不同層次的學習需求。在提供 AI 工具庫方面，將與國際大廠及資訊服務業者合作，提供中小微企業技術支援，發展創新 AI 工具。在導入 AI 應用方面，也將結合各產業公協會的力量，共同培訓 AI 種子顧問，並與產學研團體合組 AI 專家服務團，針對全國各地數位化程度不同的中小微企業，提供客製化的陪伴輔導並導入 AI 解決方案。



目前中企署已結合產業公協會、研究機構、法人、資訊服務業者、智庫與工商團體的資源，在中小企業網路大學校開設「AI 主題專區」，提供 25 堂 AI 課程、38 種工具的介紹，未來將持續上架更多課程與工具，亦著手訂定產業次領域 AI 教案，全方位支援中小微企業數位轉型及 AI 應用需求，順利實現升級轉型，為整個產業鏈創造更高的附加價值。歡迎全國中小微企業多加運用「中小企業網路大學校 - AI 主題專區」，網址：https://www.smelearning.org.tw