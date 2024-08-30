盤後速報 - 弘煜科(6482)次交易(2)日除權息1.5元，參考價50.36元
鉅亨網新聞中心 2024-08-30 17:05
弘煜科(6482-TW)次交易(2)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.5元，股票股利1元，合計股利1.5元。
首日參考價為50.36元，相較今日收盤價55.90元，權息值合計為5.54元，股息殖利率0.89%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/02
|55.90
|0.5
|0.89%
|1.0
|2023/09/11
|43.8
|1.0
|2.28%
|1.5
|2022/08/26
|45.5
|0.0
|0.0%
|1.0
|2018/09/04
|31.95
|0.0
|0.0%
|1.0
|2017/09/04
|37.599998
|0.9923
|2.64%
|0.9923
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