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鉅亨速報

盤後速報 - 弘煜科(6482)次交易(2)日除權息1.5元，參考價50.36元

鉅亨網新聞中心 2024-08-30 17:05


弘煜科(6482-TW)次交易(2)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.5元，股票股利1元，合計股利1.5元。

首日參考價為50.36元，相較今日收盤價55.90元，權息值合計為5.54元，股息殖利率0.89%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/02 55.90 0.5 0.89% 1.0
2023/09/11 43.8 1.0 2.28% 1.5
2022/08/26 45.5 0.0 0.0% 1.0
2018/09/04 31.95 0.0 0.0% 1.0
2017/09/04 37.599998 0.9923 2.64% 0.9923

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