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鉅亨速報

盤後速報 - 弘煜科(6482)下週(9月2日)除權息1.5元，預估參考價49.55元

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:05


弘煜科(6482-TW)下週(9月2日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.5元，股票股利1元，合計股利1.5元。

以今日(8月26日)收盤價55.00元計算，預估參考價為49.55元，權息值合計為5.45元，股息殖利率0.91%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

弘煜科(6482-TW)所屬產業為文化創意業，主要業務為遊戲軟體研發及銷售。近5日股價上漲4.95%，櫃買市場加權指數上漲2.04%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/02 55.00 0.5 0.91% 1.0
2023/09/11 43.8 1.0 2.28% 1.5
2022/08/26 45.5 0.0 0.0% 1.0
2018/09/04 31.95 0.0 0.0% 1.0
2017/09/04 37.599998 0.9923 2.64% 0.9923

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