盤後速報 - 弘煜科(6482)下週(9月2日)除權息1.5元，預估參考價49.55元
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:05
弘煜科(6482-TW)下週(9月2日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.5元，股票股利1元，合計股利1.5元。
以今日(8月26日)收盤價55.00元計算，預估參考價為49.55元，權息值合計為5.45元，股息殖利率0.91%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
弘煜科(6482-TW)所屬產業為文化創意業，主要業務為遊戲軟體研發及銷售。近5日股價上漲4.95%，櫃買市場加權指數上漲2.04%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/02
|55.00
|0.5
|0.91%
|1.0
|2023/09/11
|43.8
|1.0
|2.28%
|1.5
|2022/08/26
|45.5
|0.0
|0.0%
|1.0
|2018/09/04
|31.95
|0.0
|0.0%
|1.0
|2017/09/04
|37.599998
|0.9923
|2.64%
|0.9923
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