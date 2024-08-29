盤後速報 - 康和證(6016)次交易(30)日除權息1.15元，參考價14.05元
鉅亨網新聞中心 2024-08-29 17:05
康和證(6016-TW)次交易(30)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.65元，股票股利0.5元，合計股利1.15元。
首日參考價為14.05元，相較今日收盤價15.40元，權息值合計為1.35元，股息殖利率4.22%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/30
|15.40
|0.65
|4.22%
|0.5
|2022/07/12
|11.25
|1.55
|13.78%
|0.0
|2021/08/16
|15.15
|1.22
|8.05%
|0.0
|2020/08/11
|10.5
|0.33
|3.14%
|0.07
|2019/07/18
|7.56
|0.0
|0.0%
|0.3
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 2024年6月13日台股大型公司5月營收一覽（新增1家）
- 康和證搶年輕客 找來Wing Stars啦啦隊做形象短片代言
- 盤中速報 - 康和證(6016)大跌8.65%，報14.25元
- 盤後速報 - 康和證(6016)下週(8月30日)除權息1.15元，預估參考價14.19元
下一篇