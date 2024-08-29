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鉅亨速報

盤後速報 - 康和證(6016)次交易(30)日除權息1.15元，參考價14.05元

鉅亨網新聞中心 2024-08-29 17:05


康和證(6016-TW)次交易(30)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.65元，股票股利0.5元，合計股利1.15元。

首日參考價為14.05元，相較今日收盤價15.40元，權息值合計為1.35元，股息殖利率4.22%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/30 15.40 0.65 4.22% 0.5
2022/07/12 11.25 1.55 13.78% 0.0
2021/08/16 15.15 1.22 8.05% 0.0
2020/08/11 10.5 0.33 3.14% 0.07
2019/07/18 7.56 0.0 0.0% 0.3

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