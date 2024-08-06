〈凱米颱風釀災〉合庫推5項重建融資 受災現貸戶還款可展延半年

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-06 19:05

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為協助災後復原，合作金庫銀行配合政府政策推動「中小企業災害復舊專案貸款」、「企業小頭家貸款」、「受災旅宿業貸款」及「協助災區住宅修繕貸款」，與中小信保基金合作提供最高 9.5 成之信用保證。此外並提供「個人天然災害受災戶重建復興貸款」，若現貸戶自受災日起 6 個月內到期之貸款，還款有困難者，得申請展延半年。

合庫銀行指出，「中小企業災害復舊專案貸款」、「企業小頭家貸款」、「受災旅宿業貸款」及「協助災區住宅修繕貸款」於送保期間免計收保證手續費，若需要之受災企業及民眾可先向相受災地區縣市政府、鄉鎮市區公所、稅捐稽徵機關或經濟部委託之輔導單位等申請核發受災證明，就近洽合作金庫銀行營業單位提出申請。

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此外，合作金庫銀行除與中小信保基金合作之貸款外，也提供「個人天然災害受災戶重建復興貸款」，提供與合庫往來之個人受災戶重建住宅、購置家具、家電用品及交通工具所需資金；且現有貸款戶自受災日起六個月內到期之貸款，依約還款有困難者，得申請延長 6 個月償還。