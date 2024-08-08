落實永續發展創佳績 合庫再獲台灣永續行動獎5大獎

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-08 19:02

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合庫集團榮獲台灣永續能源研究基金會「台灣永續行動獎」5 大獎，除合庫金控（5880-TW）以「自身營運減碳成效」、「推廣提倡性別平等」及「舉辦弱勢機構公益活動」獲得 1 金 2 銀外，人壽及銀行子公司也分別以「長照喘息照護」及「都市更新轉型」專案榮獲 1 金 1 銀，得獎專案涵蓋環境永續、社會共融及經濟發展 3 大面向，顯見合庫集團落實 ESG 不遺餘力。

合庫集團由銀行子公司帶頭做起，推動 ISO 50001 能源管理系統、執行節能診斷以掌握能源耗用情形及發掘節能空間，汰換能源設備，降低能源耗用及溫室氣體排放，同步持續增設太陽能板發電系統及採購再生能源，並透過內部碳定價，反饋節能專案投資考量，提升減碳效益，呼應聯合國永續發展目標「SDG 13 氣候行動」，於環境永續面向榮獲金獎肯定。

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為回饋社會，合庫銀行善用全台分行之優勢，長期舉辦「合庫有愛 寒冬送暖」發掘在地弱勢機構並提供援助；另合庫人壽亦自 2013 年起與中華民國家庭照顧者關懷總會合作，挹注資源支持照顧不離職與聰明照顧，鼓勵大眾善用長照資源，期能減少長照悲劇，進而促進社會安定，使老病者皆有所終。除關懷社會議題外，合庫對內積極提倡性別平等，提供員工安全友善之工作空間、杜絕性侵害或性騷擾，積極打造幸福職場，於社會共融面向共榮獲 1 金 2 銀獎項，落實「SDG 1 終結貧窮」、「SDG 3 健康與福祉」及「SDG 5 性別平權」。

而為因應住宅老化之安全隱患，合庫銀行成立「都市更新及危老重建推動小組」，協助相關案件之規劃、評估，並協助解決衍生之法律、財務等問題，以其金融影響力積極促進都市經濟轉型發展之社會效益，落實「SDG 11 永續城鄉」，於經濟發展面向榮獲銀獎。