合庫今發行「中台世界博物館御璽認同卡」 首刷2999元即送300元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-18 10:35

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合庫銀行與中台世界博物館攜手合作今 (18) 日正式發行『中台世界博物館御璽認同卡』，於中台世界博物館舉辦音樂饗宴，與民眾一同聆賞藝術之美。凡刷本認同卡國內 0.5%、國外 1.5% 現金回饋，回饋無上限；申辦之全新戶卡友，刷卡金額滿 2,999 元即可獲得 300 元刷卡金。

合庫銀行積極落實綠色金融，堅持創新與永續，以具體行動與國際 ESG 理念接軌。此方向也與中台世界博物館積極投入文物修復與研究，啟發人們關心永續發展，以及以可持續的方式傳承華夏文化的宗旨不謀而合。本認同卡每筆一般消費合庫皆提撥 0.25%~0.3% 回饋予「財團法人中台文化藝術基金會」，作為公益性文化藝術活動之推廣使用。

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本認同卡提供國內 0.5%、國外 1.5% 現金回饋，回饋無上限；申辦之全新戶卡友於核卡後 45 天內，累積一般消費達 2,999 元且成功自動加值一次，即可獲得 300 元刷卡金，並集合「食 · 住 · 育 · 樂」四大功能，刷卡消費即可享有中台世界博物館全票 7 折、個人語音導覽機半價、禮品店指定商品 9 折，同步享有平雲山都住宿及餐飲 9 折優惠和果寶歡酵嘉寶果農場門市消費贈來店禮等專屬優惠；更享有生日當月中台世界博物館 2 人免門票入館及禮品店門市消費憑卡享指定商品 85 折優惠。