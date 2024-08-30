戴爾伺服器出貨暢旺 良維可望同步受惠

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-30 13:07

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戴爾第二季營收伺服器營收成長亮眼，年增 80%，來到 77.6 億美元，AI 伺服器貢獻 31 億美元，高於前一季的 17 億美元；戴爾伺服器產品包含輝達 (NVDA-US) 和超微 (AMD-US) GPU 為主的 AI 伺服器，以及傳統伺服器。

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而良維是戴爾伺服器電源線的供應商，公司看好，除了戴爾外，下半年惠普 (HPQ-US)、聯想等其他品牌伺服器業者需求復甦，加上雲端服務供應商 (CSP) 客戶如 AWS 需求持續強勁，今年雲端業績可望成長 8-9 成。