戴爾伺服器出貨暢旺 良維可望同步受惠
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-30 13:07
戴爾 (DELL-US) 第二季財報優預期，伺服器營收年增 8 成，且看好後續人工智慧 (AI) 伺服器需求持續攀升下，上調全年財測，電源線供應商良維 (6290-TW) 可望因此同步受惠。
戴爾第二季營收伺服器營收成長亮眼，年增 80%，來到 77.6 億美元，AI 伺服器貢獻 31 億美元，高於前一季的 17 億美元；戴爾伺服器產品包含輝達 (NVDA-US) 和超微 (AMD-US) GPU 為主的 AI 伺服器，以及傳統伺服器。
而良維是戴爾伺服器電源線的供應商，公司看好，除了戴爾外，下半年惠普 (HPQ-US)、聯想等其他品牌伺服器業者需求復甦，加上雲端服務供應商 (CSP) 客戶如 AWS 需求持續強勁，今年雲端業績可望成長 8-9 成。
良維去年雲端營收比重 23%，今年則可望來到 4 成，將成為公司的最大應用，且今年可望再有新增 AWS 之外的四大 CSP 客戶，目標第四季通過認證小量出貨、明年放量。
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