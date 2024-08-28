SEMICON開展進入倒數 首次推AI半導體技術展區

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-28 18:58

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今年 SEMICON Taiwan 2024 國際半導體展呼應 AI 趨勢，以「Breaking Limits : Powering the AI Era. 賦能 AI 無極限」為主題，開幕進入倒數階段，將於 9 月 4 日正式開幕，今年展覽更擴大規模，不僅首次以雙主場形式展出，也首次推出「AI 半導體技術概念區」、「AI 互動體驗區」，以及多場國際級論壇展示最新 AI 技術。

SEMI 指出，全球半導體產業顯著增長，至 2030 年底市場規模將達 1 兆美元，其中尤以半導體驅動人工智慧 (AI) 驅動領域更受其影響深遠。

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SEMICON Taiwan 2024「AI 半導體技術概念區」首次亮相，集結日月光、益華電腦、異質整合系統級封裝聯盟、輝達 (NVDA-US)、Samsung Electronics 及臻鼎科技集團等關鍵廠商，從 AI 晶片製造、設計、專用硬體及整合服務等面向展示最新研發技術與產品。

SEMI 也邀請來自研華科技、日月光、AWS、台達電子、異質整合系統級封裝聯盟及 NVIDIA 等企業專家進行演說，深入探討生成式 AI、邊緣 AI 解決方案，以及 AI 如何驅動雲服務及 IC 載板等領域的應用，開放觀展者隨時加入並與專家進行互動。