iPhone 16發佈在即！花旗：蘋果2025年將超過輝達 成為AI股票首選

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-30 09:54

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花旗集團 (C-US) 週四 (29 日) 將蘋果(AAPL-US) 列為 2025 年最佳 AI 股票投資選擇，取代輝達 (NVDA-US) 成為 AI 股票的佼佼者。AI 交易即將進入第三個階段，同時也是最後一個階段，也就是設備，這對蘋果及其即將推出的 iPhone 16 新機是個關鍵勝利。

目前 AI 產業處於基礎設施階段，第一階段是晶片和伺服器，第二階段是網路和儲存。

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花旗在研究報告中指出，雖然輝達在大部分基礎設施階段佔據主導地位，但現在似乎是 AI 技術向設備端功能過渡的黃金時機，將導致消費者和企業大規模採用。蘋果即將發布「Apple Intelligence」，為這一轉變奠定基礎並為 iPhone 帶來 AI 功能。

花旗分析師 Atif Malik 表示，初期跡象顯示這些功能足夠強大，可推動下一代 iPhone 的大規模升級週期。「開發者對 iOS18 beta 版 AI 功能的反饋，包括最近推出的刪除物體的照相新功能，均顯示 AI 是明年 iPhone 更新的一個備受矚目的升級。」

蘋果預計在 9 月 9 日 (台灣時間 9 月 10 日凌晨) 舉行的「It"s Glowtime」活動中推出 iPhone 16 系列。除手機上的 AI 功能外，iPhone 16 料將配備具有增強神經引擎的 A18 晶片、升級後的相機和麥克風，以及更長的電池壽命。

iPhone 16 將開啟蘋果的 AI 時代，但真正推動即將到來的銷售熱潮的是 2025 年發表的 iPhone 17。

Malik 指出，由於 AI 功能將在 2025 年逐步發布，開發者開發 App 及蘋果贏得客戶認可還需要時間，因此花旗預估明年 iPhone 17 會有重大更新。

Malik 預期 iPhone 16 今年銷量將達 8500 萬支，明年將賣出 9200 萬支 iPhone 17。整體而言，今年 iPhone 總銷量將達 2.28 億支，明年將達 2.41 億支。

Malik 認為，鑑於蘋果在高階智慧手機市場的領先地位，以及軟體與硬體設備的無縫整合，蘋果有望達成上述銷售目標。