輝達財報解析 法人：布局科技市值型ETF打包AI國家隊

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-29 10:39

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全球引頸期待的輝達 (NVDA-US) 財報終於出爐，資產管理專家國泰投信表示，台股本周成也輝達、敗也輝達，法人期待過高，可惜並未帶來輝達行情，不過，輝達晶片算力跟省電能力舉世無雙，明年才是 Blackwell 晶片的大幅出貨期，AI 就是趨勢，科技巨頭將帶動未來經濟發展，在這場軍備競賽中，絕對不能少了台灣科技國家隊這些重要夥伴，投資人可透過「科技市值型」ETF 一次打包多檔 AI 概念股。

國泰台灣 5G+(00881-TW) 經理人蘇鼎宇表示，本周市場情緒偏向謹慎，惟有在遊戲股及顯卡話題鼓舞下，多檔有記憶體和 PC 顯卡題材的個股受到資金追捧，但今年累積已上漲 150% 的輝達，財報在第三季的預測指引卻相對保守，預估這波行情在 9 月聯準會降息前，可能還會有變動。

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蘇鼎宇說明，台股從 7 月中以來震盪拉大，科技股漲多拉回，來不及撿便宜的不需要過於扼腕，距離下一次 9 月 18 日的美國聯準會 FOMC 利率會議前，半導體還有多個題材會輪流發酵，包括 9 月 4 日至 6 日登場的 SEMICON Taiwan 2024 國際半導體展、9 月 9 日的 Apple 發布會、甚至 9 月 10 日的美國大選辯論結果，都會牽引市場波動。

對於輝達財報結果，蘇鼎宇表示，輝達來自資料數據中心的獲利增長無意外的超乎預期，截至第二季整體營收是 300.4 億美元，年增 122%，並公開說明晶片需求強勁，總出貨量將增加而非減少。

未來 AI 將影響人類生活至鉅，從氣象預報到服務型機器人的商機龐大，台灣科技產業以 PC 起家，曾獲輝達執行長黃仁勳欽點的台灣合作夥伴，包括聯發科、聯電、英業達、緯創、台積電、和碩及仁寶等，都是 00881 的重要成分股。