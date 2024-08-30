不只蘋果！輝達也加入新一輪融資 OpenAI估值突破1000億美元
鉅亨網編譯許家華 2024-08-30 06:44
外媒周四 (29 日)報導，蘋果 (AAPL-US) 和晶片巨頭輝達(NVDA-US) 均正在洽談加入 OpenAI 新一輪融資，該輪融資可能使 OpenAI 的估值超過 1000 億美元。
《華爾街日報》率先報導了蘋果公司對 OpenAI 的投資興趣，而《彭博社》的報導則稱輝達可能也參與了融資。
此前一日，《華爾街日報》報導，創投公司 Thrive Capital 將向 OpenAI 投資約 10 億美元，領投該輪融資。
蘋果和 OpenAI 沒有立即回應路透社的置評請求，而 Thrive Capital、Nvidia 和微軟 (MSFT-US) 則拒絕置評。
OpenAI 對蘋果的人工智慧 (AI) 策略變得越來越重要，蘋果於 6 月將 OpenAI 旗下的 AI 聊天機器人 ChatGPT 導入蘋果設備，成為「Apple Intelligence」的一部分。
據報導，蘋果也取得 OpenAI 董事會觀察員的席位。
根據《華爾街日報》報導，OpenAI 最大的策略投資者微軟應該也將參與本輪融資，投資額超過 100 億美元。
蘋果、微軟和輝達的具體投資金額尚未揭露。
2022 年底 ChatGPT 推出後，引發各產業 AI 軍備競賽，各企業無不重金投資 AI 技術，以保持競爭優勢並鞏固或擴大市佔，從而推升了 OpenAI 的估值，今年 2 月在 Thrive Capital 引領的要約收購下，OpenAI 出售現有股票，估值已達到 800 億美元。
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