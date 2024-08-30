〈日股盤後〉日元停止走強 助日經攀高 至1個月高點

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-08-30 15:10

‌



由於日元兌美元停止走強，出口商問題緩解，日經指數周五 (30 日) 收在 1 個月來的最高水準。

日經指數收盤上漲 285.22 點或 0.74%，報 38647.75 點。東證指數收盤上漲 19.61 點或 0.73%，至 2712.63 點。

‌



周五公布數據，因東京核心通膨 8 月繼續攀升，超過日本央行 2% 的目標，增強了對未來升息的預期。

野村證券投資內容部策略師 Maki Sawada 表示，美國 4 月至 6 月 GDP 增速，從初步的 2.8% 上調至 3.0%，「證實了美國經濟的穩健成長」。她補充說，在美國一系列經濟數據公布之前也存在一些謹慎情緒，包括將於當天晚些時候公布的 7 月份個人消費支出數據，美國聯準會在衡量通膨時密切關注該數據。