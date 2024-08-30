〈日股盤後〉日元停止走強 助日經攀高 至1個月高點
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-08-30 15:10
由於日元兌美元停止走強，出口商問題緩解，日經指數周五 (30 日) 收在 1 個月來的最高水準。
日經指數收盤上漲 285.22 點或 0.74%，報 38647.75 點。東證指數收盤上漲 19.61 點或 0.73%，至 2712.63 點。
周五公布數據，因東京核心通膨 8 月繼續攀升，超過日本央行 2% 的目標，增強了對未來升息的預期。
隔夜美股漲跌互見，日本開盤走低，此後，隨著日元走弱，日經指數有所反彈。
分析師表示，道瓊指數隔夜收盤創下歷史新高後，市場人氣有所提振，日經指數基本上維持在正值區間，而日元疲軟則有利於出口導向問題。日元貶值會提高出口商匯回海外的利潤。
野村證券投資內容部策略師 Maki Sawada 表示，美國 4 月至 6 月 GDP 增速，從初步的 2.8% 上調至 3.0%，「證實了美國經濟的穩健成長」。她補充說，在美國一系列經濟數據公布之前也存在一些謹慎情緒，包括將於當天晚些時候公布的 7 月份個人消費支出數據，美國聯準會在衡量通膨時密切關注該數據。
分產業來看，有色金屬、航運、批發、服務、電力和瓦斯等產業上漲，精密設備、零售貿易、倉儲 / 運輸相關產業、醫藥、食品等產業下跌。在東京證券交易所主板，67.2% 的股票上漲，28.8% 的股票下跌。
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