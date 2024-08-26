日元今年走勢過山車 仍是一種避險資產嗎？
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 10:35
日元向來被視為避險資產，在今年經歷大幅波動之後，這種地位依舊保持不變嗎？市場分析師給出肯定的答案。
6 月份日元跌至 38 年以來最低點，促使日本央行出手干預，隨後日銀在 7 月升息息，導致日元驟升，美元兌日元在短短三周時間內下跌 12%。
安倍良太表示，日元的高波動性是由外部市場環境的變化所引起，而非日本內部因素。如果日本央行的升息是造成波動的原因，市場的反應應該會更加強烈。
安倍補充說，日元應該在日本央行做出決定後立即被買回，但事實並非如此。
安倍預測，今年美元兌日元大約在 145 左右震盪，進一步走勢將取決於美國聯準會的降息步伐，他稱之為「至關重要」。安倍預計，到 2025 年底，美元兌日元將因為波動性較大，跌至 138 左右，甚至可能跌到 130。
財富和基金平台 Endowment 首席投資顧問 Hugh Chung 認為，日元並未喪失對美國利率敏感的特性，在經濟成長恐慌期間，日元仍將是避險資產。
Hugh Chung 表示，鑒於日元套利交易已大部分平倉，而且日本央行的行動可能不會對市場造成太大的意外，因此日元的波動性今年可能已經見頂。
兩位專家一致認為，日元的走勢可能取決於美國經濟的增長前景。
- AI投資趨勢專家觀點
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
下一篇