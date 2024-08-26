日元今年走勢過山車 仍是一種避險資產嗎？

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 10:35

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6 月份日元跌至 38 年以來最低點，促使日本央行出手干預，隨後日銀在 7 月升息息，導致日元驟升，美元兌日元在短短三周時間內下跌 12%。

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撇開日元的波動不談，三井住友銀行的經濟學家安倍良太認為，由於日元的「可預測性」，日元的避險地位依舊不變。

安倍預測，今年美元兌日元大約在 145 左右震盪，進一步走勢將取決於美國聯準會的降息步伐，他稱之為「至關重要」。安倍預計，到 2025 年底，美元兌日元將因為波動性較大，跌至 138 左右，甚至可能跌到 130。

財富和基金平台 Endowment 首席投資顧問 Hugh Chung 認為，日元並未喪失對美國利率敏感的特性，在經濟成長恐慌期間，日元仍將是避險資產。