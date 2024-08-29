〈富邦金法說〉富壽台股投報率衝27% 韓蔚廷：下半年基本面審慎樂觀

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-29 16:22

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富邦金 (2881-TW) 今 (29) 日召開第二季法說會，由總經理韓蔚廷親自主持，並公布上半年稅後純益 813.1 億元，EPS 5.97 元，續居金控業之冠，子公司富邦人壽繳出亮麗成績單，上半年台股投報率高達 27%，海外股票也有近 17%。韓蔚廷認為，台股基本面沒有看到太大的負面因素，維持審慎樂觀看法，下半年努力持平上半年的好成績。

觀察富邦人壽上半年投資組合狀況，其中，國內股票占比 9.0%，投報率達 27.49%；國外股票占比 7.4%，投報率 16.88%；部位最大仍是國外債券，占比 56.6%，投報率 4.18%；國內債券占比 12.6%，投報率 2.76%。總投資資產達 5 兆 1061 億元，平均報酬率為 5.43%。

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富邦人壽第二季積極實現資本利得，現金部位來到 2219 億元，維持相對較高水位，公司表示，將視市況伺機布局，以期提升收益；至於國外部位占比自去年底 65.6% 增加至上半年 66.9%，主要是反映國外股票部位評價及國外債券部位的匯率影響。

展望下半年，韓蔚廷表示，對於上半年的好成績相當滿意，下半年會努力持平，且戰且走，不過，除了 11 月美國選舉外，外在干擾因素影響還有很多，像是利率大幅變動、景氣變差等。

整體來說，韓蔚廷對於台股市場維持審慎樂觀看法，基本面還是正面看待，AI 相關仍是主軸，中長期都有不錯的發展，但部分個股漲幅不少，評價面可能有所調整，而傳統產業景氣雖不是太好，但已經擺脫最差的情況，緩步復甦、朝正面方向走，基本面短期沒有太大的負面因素。

富邦人壽上半年稅後純益 515.7 億元，居業界第一；初年度保費 (FYP) 為業界之冠，年成長 16.4%，優於業界 7.2%；續年度保費及總保費均居業界第二，年成長分別為 8.2%、10.7%，大幅優於業界的 0.04%、2.3%。

富邦人壽持續提升分期繳及保障型商品銷售，分期繳佔比由 46.9% 提升至 61.0%；受惠分期繳商品業績提升，富邦人壽初年度等價保費 (FYPE) 年成長 34.8%，相較業界成長 17.0% 表現優異，同時帶動 FYPE/FYP 比率提升至 46.6%。因應市場情況，富邦人壽調整商品策略並持續增加分期繳商品銷售，新契約價值 (VNB) 年成長 7.9%。

富邦人壽指出，由於投資報酬率上升，帶動與負債成本相比之正利差擴大為 2.28%。受惠金融市場回穩及股票評價上揚，上半年金融資產未實現餘額持續回升；截至 2024 年 6 月底淨值比上升至約 11.7%，資本適足率 (RBC) 達 371%。

北富銀方面，上半年稅後純益 162.5 億元，續創歷史新高。整體淨收益年增 18.8%，其中，利息淨收益年增 12.2%，主要受惠資產規模成長及淨利差提升；手續費淨收益年成長 46.3%，反映財管及信用卡收益增加。

北富銀上半年整體授信餘額年成長 11.8%，其中個人放款與企業授信年成長分別為 13.2%、11.0%，今年以來整體授信餘額成長 7.4%，授信動能維持穩健。企業授信方面，今年以來外幣授信成長 11.0%，增幅高於台幣授信，主因掌握台商供應鏈移轉及國際聯貸商機；房屋貸款餘額較 2023 年底成長 7.1%，其他個人授信餘額成長 8.9%，其中個人信貸達雙位數成長。