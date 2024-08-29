外資擴大賣超241億連七賣 再砍中信金5.7萬張不手軟

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-29 18:03

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美股昨 (28) 日下挫，台股今 (29) 日承受賣壓，終場跌 168.81 點，以 22201.85 點作收，守住 22000 點關卡，成交量 3352.06 億元。三大法人今天合計賣超 243.58 億元，其中外資提款 241.43 億元，呈現連七賣，昨天召開法說的中信金 (2891-TW) 並未挽回外資心，再遭外資砍出 5.7 萬張。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 241.43 億元，連續 7 個交易日賣超，自營商同站賣方，賣超 33.19 億元，投信則獨站買方，買超 31.04 億元，三大法人合計賣超 243.58 億元。

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外資今天最偏愛長榮航，買超長榮航 1.9 萬張，同時也加碼東台 6608 張，景碩 4939 張，友達 4902 張，建漢 3837 張，統一 3543 張，台泥 3529 張，燿華 3254 張，欣興 3194 張，金寶 2738 張。

中信金今天再遭外資狙擊，外資大砍 5.7 萬張，台積電也慘遭外資減碼 2.7 萬張。另外，外資也賣超群創 1.8 萬張，中石化 1.5 萬張，華航 8718 張，鴻海 8119 張，開發金 7309 張，英業達 6060 張，緯創 5748 張，華通 5656 張。

投信今天同樣青睞長榮航，買超長榮航 6154 張，也買超聯電 3251 張，華通 2724 張，東元 2205 張，玉山金 1919 張，其他如第一金、國票金、兆豐金、台積電以及華碩都受到投信青睞。