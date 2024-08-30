鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國商業銀行(CM-US)EPS預估上修至5.24元，預估目標價為47.96元
鉅亨網新聞中心 2024-08-30 06:17
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對加拿大帝國商業銀行(CM-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.1元上修至5.24元，其中最高估值5.45元，最低估值5.03元，預估目標價為47.96元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|5.45(5.29)
|5.82
|6.52
|最低值
|5.03(5.02)
|3.89
|4.77
|平均值
|5.24(5.12)
|5.39
|5.83
|中位數
|5.24(5.1)
|5.47
|6.01
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|190.28億
|200.79億
|217.72億
|186.36億
|最低值
|181.82億
|178.19億
|178.13億
|186.36億
|平均值
|185.75億
|193.80億
|199.71億
|186.36億
|中位數
|184.55億
|193.94億
|199.51億
|186.36億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.22
|3.06
|5.55
|5.20
|3.83
|營業收入
|213.48億
|185.12億
|182.60億
|241.32億
|408.71億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大帝國商業銀行(CM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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