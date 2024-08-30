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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國商業銀行(CM-US)EPS預估上修至5.24元，預估目標價為47.96元

鉅亨網新聞中心 2024-08-30 06:17


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對加拿大帝國商業銀行(CM-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.1元上修至5.24元，其中最高估值5.45元，最低估值5.03元，預估目標價為47.96元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值5.45(5.29)5.826.52
最低值5.03(5.02)3.894.77
平均值5.24(5.12)5.395.83
中位數5.24(5.1)5.476.01

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值190.28億200.79億217.72億186.36億
最低值181.82億178.19億178.13億186.36億
平均值185.75億193.80億199.71億186.36億
中位數184.55億193.94億199.51億186.36億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.223.065.555.203.83
營業收入213.48億185.12億182.60億241.32億408.71億

詳細資訊請看美股內頁：
加拿大帝國商業銀行(CM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCM

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