路透民調：賀錦麗反超川普後 還在擴大領先幅度

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-30 07:24

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《路透》和 Ipsos 周四（29 日）公布的最新民調顯示，美國民主黨總統候選人賀錦麗以 45% 比 41% 的支持率，領先共和黨總統候選人川普，顯示她不僅激起選民熱情，也撼動 11 月 5 日總統大選選情。

這意味著在全國登記選民中，賀錦麗的領先幅度為 4 個百分點，比 7 月底的 1 個百分點還要大。最新民調在截至周三的八天內進行，抽樣誤差為 2 個百分點。

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民調結果顯示，賀錦麗在女性和西班牙裔選民的支持率上升，以 49% 比 36% 的支持率，領先川普 13 個百分點。在《路透》和 Ipsos 7 月進行的四次民調中，賀錦麗在女性選民中領先 9 個百分點，在西班牙裔選民中領先 6 個百分點。

在白人選民和男性選民中，川普的領先幅度與 7 月相似，但在最新調查中，他在沒有大學學歷選民中的領先幅度，從 7 月的 14 個百分點縮小到 7 個百分點。