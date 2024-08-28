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鉅亨速報

盤中速報 - Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)大跌3.42%，報23.75美元

鉅亨網新聞中心 2024-08-28 23:30


Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)截至台北時間28日23:13股價下跌0.84美元，報23.75美元，跌幅3.42%，成交量321,557（股），盤中最高價24.86美元、最低價23.66美元。

美股指數盤中表現

Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-1.84%
  • 近 1 月：+1.82%
  • 近 3 月：-19.67%
  • 近 6 月：-20.52%
  • 今年以來：-18.76%

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美股美股盤中Allegro Microsystems Inc.

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費城半導體5051.311-1.99%
Allegro Microsystems Inc.24.03-2.28%

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