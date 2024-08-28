盤中速報 - Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)大跌3.42%，報23.75美元
鉅亨網新聞中心 2024-08-28 23:30
Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)截至台北時間28日23:13股價下跌0.84美元，報23.75美元，跌幅3.42%，成交量321,557（股），盤中最高價24.86美元、最低價23.66美元。
美股指數盤中表現
Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.84%
- 近 1 月：+1.82%
- 近 3 月：-19.67%
- 近 6 月：-20.52%
- 今年以來：-18.76%
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