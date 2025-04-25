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鉅亨速報

盤中速報 - GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)大漲5.06%，報70.44美元

鉅亨網新聞中心 2025-04-25 21:46


GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)截至台北時間25日21:31股價上漲3.39美元，報70.44美元，漲幅5.06%，成交量217,003（股），盤中最高價70.58美元、最低價68.72美元。

美股指數盤中表現

GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+7.55%
  • 近 1 月：-17.89%
  • 近 3 月：-24.35%
  • 近 6 月：-24.54%
  • 今年以來：-14.2%

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美股美股盤中盤中速報GE HealthCare Technologies Inc

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GE HealthCare Technologies Inc68.892.75%

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