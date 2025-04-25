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鉅亨速報

盤中速報 - 特斯拉(TSLA-US)大漲5.01%，報272.5美元

鉅亨網新聞中心 2025-04-25 22:47


特斯拉(TSLA-US)截至台北時間25日22:32股價上漲12.99美元，報272.50美元，漲幅5.01%，成交量39,891,525（股），盤中最高價272.50美元、最低價259.63美元。

美股指數盤中表現

特斯拉(TSLA-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+7.52%
  • 近 1 月：-6.78%
  • 近 3 月：-36.17%
  • 近 6 月：-0.37%
  • 今年以來：-35.74%

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美股美股盤中盤中速報特斯拉

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