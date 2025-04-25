盤中速報 - 特斯拉(TSLA-US)大漲5.01%，報272.5美元
鉅亨網新聞中心 2025-04-25 22:47
特斯拉(TSLA-US)截至台北時間25日22:32股價上漲12.99美元，報272.50美元，漲幅5.01%，成交量39,891,525（股），盤中最高價272.50美元、最低價259.63美元。
美股指數盤中表現
特斯拉(TSLA-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+7.52%
- 近 1 月：-6.78%
- 近 3 月：-36.17%
- 近 6 月：-0.37%
- 今年以來：-35.74%
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