〈財報〉比亞迪Q2淨利增逾三成 創去年底來最快增速

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-28 20:26

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中國電動車巨擘比亞迪 (1211-HK) 周三 (28 日) 公布今年第二季與上半年財報，儘管中國電動車市場疲軟，該公司第二季淨利年增逾三成，創 2023 年底以來最快增速。

根據比亞迪提交給證交所的文件，今年第二季 (截至 6/30) 淨利年增 32.8%% 至人民幣 91 億元 (以下單位皆同)、營收年增 25.9% 至 1,762 億元。

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比亞迪今年上半年營收年增 15.8% 至 3,011.3 億元、毛利年增 26.42% 至 602.8 億元、毛利率報 20%，比去年同期的 18.33% 有所成長、淨利年增 24.4% 至 136.3 億元、每股獲利年增 24.1% 至 4.68 元。

根據財報，比亞迪今年上半年業績成長受惠手機組裝業務表現強勁，此外電動車業務也實現穩步擴張。

具體來看，今年上半年汽車、汽車相關產品及其他產品業務的收入 2,283.2 億元，比去年同期成長 9.3%；手機零件、組裝及其他產品業務的收入約 727.8 億元，年增 42.5%，兩大業務占該公司總收入的比例分別為 75.82% 和 24.17%。

比亞迪在財報公告中表示，上半年集團新能源汽車市占進一步提升，蟬聯中國國內汽車銷售冠軍，穩居全球新能源汽車銷售第一。

比亞迪在電動和插電式混合動力車領域取得顯著的領先地位，利用其垂直整合策略，使用該公司生產的電池等關鍵零件。

今年前 7 個月，比亞迪的銷量比福斯汽車在中國兩家合資企業的總銷量高出 14.5%。根據 Counterpoint Research 估計，比亞迪今年預估將以 17.7% 的市占率取代特斯拉 (TSLA-US)，成為全球最大的電動車供應商，而特斯拉的市占率為 17.2%。

為確保在中國新能源汽車市場佔據三分之一以上市占的領先地位，比亞迪一直在為其最暢銷的「王朝」(Dynasty) 和「海洋」(Ocean) 系列電動車提供大幅折扣。

此外，比亞迪還擴大在歐洲和墨西哥等地的國際業務並計劃建立工廠。該公司從中國向歐盟國家出口電動車將面臨 17% 的額外關稅。