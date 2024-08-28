租賃業今年有三大挑戰 裕融下半年三大事業拚穩健成長

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-28 17:30

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裕融 (9941-TW) 今 (28) 日召開法說會時表示，今年國內租賃業面臨不少挑戰，包括中國經濟放緩、台灣資金升息和自律公約規範的變化，不過，上半年營運成績符合期待，看下半年三大事業仍將繳出不錯成績，維持穩健成長。

裕融說明，去年已提前準備好應對升息和資產品質問題，也進行適度的資源調配，三大事業體都有明確的策略方向，照計畫在執行中。

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展望下半年，裕融消金事業專注優化資產品質，企金事業則適度擴充資產規模並積極發展東南亞市場，而移動事業則與集團汽車事業協同發展。

截至上半年，裕融合併資產已達 3013 億元，年增 4.4%，合併營收近 209 億元，年增 3.8%。

裕融三大業務主要分為消費金融、企業金融和移動服務，其中，去年雖資產品質下降，導致呆帳和逾期案件增加，但去年開始加強管控，目前資產品質已有改善，進度符合預期。

而配合租賃公會制定的自律公約，裕融進行了營運調整，雖短期內業績和資產成長幅度受到影響，但看好自律公約將有助於租賃產業的健康發展，使未來的增長更加穩固。

企業金融事業方面，台灣企金事業上半年資產餘額年增 15.5%，而中國業務則以穩定資產品質為首要任務，獲利與去年持平，在菲律賓專注於醫療事業發展，資產品質良好，而馬來西亞分支則於 5 月正式開幕，正專注於拓展業務團隊與人員招募。

能源事業方面，光電和儲能領域均按計劃發展，售電業務加入永豐的綠電交易信託平台，目前有多筆售電案件在洽談中。