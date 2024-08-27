裕融攜手文策院 簽署「文化共融 平權共享」MOU

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-27 17:38

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裕融企業 (9941-TW) 今 (27) 日攜手文化內容策進院 (文策院) 簽署「文化共融 平權共享」合作意向書 (MOU)，共同宣示落實文化永續的承諾和決心，而裕融未來也將藉由與文策院的合作，延伸發展更多元的文化平權活動，實現企業永續影響力。

裕融與文策院將攜手實踐「文化共融 平權共享」的理念。(圖：裕融提供)

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裕融企業董事長闕源龍表示，裕融與文策院基於推動文化平權的目標，將進一步整合彼此的專業和資源，實踐「文化共融 平權共享」的理念，並透過企業力量，為文化產業注入更多量能，提升社會影響力。

裕融期許，協助所有族群以更親近的方式接觸文化內容，打造文化參與的友善環境，實現長期且互惠的效益。

裕融長期與母集團裕隆一同導入偏鄉 MaaS(Mobility as a Service，移動即服務) 公益循環經濟，致力於創新公益交通的社會影響力，並透過旗下子公司格上租車，長期挹注偏鄉醫療接駁資源、改善城鄉資源不均和弱勢族群的不平等。

裕融積極弭平藝文資源的不平等，落實文化平權。(圖：裕融提供)

自去年在文策院的媒合下，裕融將移動服務拓展至文化產業，與「紅鼻子關懷小丑協會」合作推出「歡笑輪轉手專案」，提供專業的表演團體「紅鼻子小丑」移動接駁服務，讓小丑醫生用藝術表演，前進醫療院所與照護機構，為病童帶來量身訂做的趣味演出及友善陪伴，紓緩病友及家屬的壓力。

服務至今，裕融已提供了 61 人次的紅鼻子醫生居家服務與醫院的專屬接駁，累積逾 3000 公里的文化共融里程，讓約 260 個孩童、750 位觀賞者露出無價的笑容。

裕融今年更將擴大服務範疇和影響力，運載「賦格兒童音樂文化事業股份有限公司」的公益行動音樂教室計畫、劇團「大可創藝」旗下的聽障表演團隊「众月藝創所」等文化團體的表演量能，至偏鄉學校及各地表演場所，為文化的傳播困境提供解方，提升藝文互動性，讓文化教育在各地落地深根。

另一方面，裕融自 2023 年起，支持文化部「文化平權巡演－庄頭劇場」活動，攜手文化部將知名表演藝術團體及多組傑出表演團隊，引進到各縣市民眾的住家庄頭，弭平藝文資源的不平等，落實文化平權。