盤中速報 - MATIC大跌13.32%，報0.444美元
鉅亨網新聞中心 2024-08-28 16:05
MATIC(MATIC)在過去 24 小時內跌幅超過13.32%，最新價格0.444美元，總成交量達0.63億美元，總市值44.02億美元，目前市值排名第 17 名。
近 1 日最高價：0.5133美元，近 1 日最低價：0.4439美元，流通供給量：9,905,760,225。
Polygon（以前稱為Matic Network）是第一個結構良好，易於使用的平臺，用於乙太坊擴展和基礎設施開發。它的核心組件是Polygon SDK，它是一種模塊化的靈活框架，支援構建多種類型的應用程式。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-11.50%
- 近 1 月：-8.63%
- 近 3 月：-36.53%
- 近 6 月：-53.94%
- 今年以來：-54.25%
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