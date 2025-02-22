盤中速報 - Dogwifhat大漲11.42%，報0.67美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-22 00:05
Dogwifhat(WIF)在過去 24 小時內漲幅超過11.42%，最新價格0.67美元，總成交量達0.96億美元，總市值6.75億美元，目前市值排名第 60 名。
近 1 日最高價：0.73美元，近 1 日最低價：0.6美元，流通供給量：998,841,310。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-11.39%
- 近 1 月：-55.57%
- 近 3 月：-80.21%
- 近 6 月：-58.62%
- 今年以來：-65.23%
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