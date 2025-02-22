盤中速報 - JITO大漲18.21%，報3.12美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-22 00:05
JITO(JTO)在過去 24 小時內漲幅超過18.21%，最新價格3.12美元，總成交量達0.79億美元，總市值9.28億美元，目前市值排名第 53 名。
近 1 日最高價：4美元，近 1 日最低價：2.64美元，流通供給量：295,768,325。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-14.58%
- 近 1 月：-8.17%
- 近 3 月：-18.54%
- 近 6 月：+15.36%
- 今年以來：-13.72%
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