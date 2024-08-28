招手大學生「一頁式」企劃最高獎16 萬！土銀攜手金研院辦創意挑戰賽

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-28 13:34

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土地銀行今（28）日宣布攜手台灣金融研訓院舉辦「潛進 AI 永續未來：土地銀行校園金融創意挑戰賽」活動，大專院校學生即日起至 113 年 10 月 25 日前提交有關金融創意的「一頁式企劃書」即可參加競賽，最大獎為 16 萬元獎金。

為鼓勵學生發揮創意，今年競賽以 AI 應用與 ESG 創新為主 軸，參賽者只要發想創新應用並以企劃書提案，通過初賽書面審 查、複賽工作坊及決賽簡報發表評審，獲選隊伍即可獲得金獎 （獎金 16 萬元）、銀獎（獎金 8 萬元）、銅獎（獎金 4 萬元）及 優選（獎金 2 萬元）等高額獎金與紀念獎盃、獎狀，總獎金高達 30 萬元。

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土地銀行響應金管會「金融科技發展路徑圖 2.0」宗旨，近 年來攜手台灣金融研訓院發起校園金融創意提案賽，透過青年學 子發想打造創意金融服務解決方案，擴大產學合作效益，同時亦 推動金融科技發展及金融教育宣導目標，引領金融產業實現更具 包容性、公平性及永續性之金融科技生態環境。