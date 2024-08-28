東洋微脂體、微球收取階段性里程金 持續深耕越南市場

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-28 18:35

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東洋 (4105-TW) 今 (28) 日召開法說會，總經理侯靜蘭指出，今年上半年的營運亮點在於微脂體、微球兩大利基產品，分別收取海外市場及歐洲的階段性里程碑達成金。展望未來，東洋將持續深耕越南市場，並與 4 家醫院簽署 MOU，盼提供多元的癌症治療解決方案。

侯靜蘭表示，微脂體產品 Lipo-AB 去年開始在美國市場出貨，而在歐洲市場已收取里程碑金。目前正在做劑型的變化，因此批數將不斷提升，也同步展開與歐洲各大區域的合約談判，希望明後年 Lipo-AB 可已出貨至更多國家。

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微球產品方面，OT2015 則是收取海外市場里程碑金，侯靜蘭指出，希望在 2026 年可以開花結果。

另外，侯靜蘭也指出，東元將持續深耕越南市場，目前已與 4 家醫院簽署 MOU，期盼未來更多產品取得許可證後，可以提供不同癌種的多元治療解決方案。

至於其他產品，在自製國產新藥部分，抗生素新藥 Polymyxin B 已完成領證。同時，也授權引入國際新藥，包括轉移性腸癌口服化療藥與單株抗體標靶藥物合併使用「雞尾酒療法」已獲食藥署核發藥證，以及 5-Fu 類、複方口服膠囊癌藥 TS-1 新增早期乳癌適應症，則在 8 月 22 日領證。