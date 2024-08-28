美科技巨頭何以滾雪球般成長？大公司反成創新主力！

鉅亨網新聞中心 2024-08-28 07:30

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自 2019 年以來，這些科技巨頭的總市值增長超過兩倍，達到 11.8 兆美元。加上輝達 (NVDA-US)，這家因在生成式人工智慧 (Gen AI) 領域的關鍵角色而崛起的晶片公司，成為唯一市值超過 1 兆美元的美國晶片企業，這些公司的市值是接下來 25 家美國公司的總市值的 1.5 倍以上。

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這 25 家公司包括大型石油公司（如埃克森美孚和雪佛龍）、大型製藥公司（如禮來和強生）、大型金融公司（如伯克希爾 - 哈撒韋和摩根大通）以及大型零售公司（如沃爾瑪）。可以說，科技巨頭正以驚人的速度將其他公司甩在身後。

這一現象引發了學界的討論。已故經濟學家約瑟夫 · 熊彼特曾提出「創造性破壞」的概念，認為顛覆性創新會無情地推翻舊有秩序，創造新秩序。然而，熊彼特在其晚年觀察到，美國的大公司（甚至是壟斷企業）實則是創新的主要驅動者，因為它們擁有資金來投資新技術，並吸引頂尖人才。

數據顯示，自 2019 年以來，五大科技巨頭及輝達的資本支出翻了一番，去年達到 1690 億美元，而接下來 25 家公司的資本支出總和僅為 1350 億美元，增幅僅為 35%。在人才招聘方面，這六大公司增加了 100 萬個工作崗位，員工人數翻了一番。它們不僅投資於人工智慧初創企業，還大量資金用於構建大型語言模型，並推出幾乎所有人都能使用的開源產品。

雖然創業公司被認為更具創新動力，且風險資本家更青睞初創企業，但這並不意味著大型科技公司不具備創新能力。推進技術前沿需要長期的努力，創造出如蘋果手機這樣的產品更是需要數十年的不斷創新。

然而，科技巨頭的壟斷地位終將面臨挑戰，無論是來自強硬的政府政策，還是新形式的競爭。本月，美國聯邦法院裁定谷歌違反反壟斷法，可能會導致該公司被拆分，顯示出反壟斷機構已經開始尋找目標。

熊彼特在其 1942 年的著作《資本主義、社會主義與民主》中提到，新產品、新的製造及運輸方法以及新的商業組織形式，都是推動資本主義持續運轉的動力。未來，這些科技巨頭可能會在內部或外部力量的驅動下崩潰。美國一些曾經強大的工業巨頭，如通用電氣，便是因過度擴張和管理不善而遭遇拆分。