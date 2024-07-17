不再侷限科技七雄！美股大輪動開始 萬物上漲來了

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 05:00

美股市場近期出現一些值得關注的變化，標誌著美股「大輪動」可能正式開始。過去一段時間，大型科技股主導美股漲勢，但最近情況有所改變。

上周四 (7 月 11 日)，大型科技股下跌拖累納斯達克綜合指數和標普 500 指數，但同時也出現一些積極跡象。景順標普 500 等權重 ETF 漲逾 1%，標普 500 指數中近 400 檔股票當日收盤上漲。此外，小型股指數羅素 2000 指數也大漲 3% 以上。

投資者對小型股的關注延續到了上周五，當日羅素 2000 指數再次跑贏標普 500 指數，上漲 1.1%。同時，景順標普 500 等權重 ETF 也上漲 0.9%，略高於標普 500 指數。今年表現落後的一些板塊，如房地產投資信託 (REITs)、公用事業和消費必需品，當日也見漲。

Gavekal Research 執行長 Louis Gave 近日指出，上周四小盤股和納指表現分化「類似 2000 年下半年和 2001 年初的情況，即投資者從成長股和大盤股轉向其他股票。」

蓋夫表示，趨勢很難在一天內形成，但「上周四的走勢非常罕見，不能輕易忽視。」

這種「萬物上漲」的行情，顯示美股的漲勢可能正在擴大。道指上周五收於 40000 點以上，創下 5 月中旬以來的新高。納斯達克綜合指數當日收漲 0.6%。

分析人士認為這是積極的信號，表明投資者應該採取分散投資的策略。Envestnet 聯席投資長 Dana D"Auria 表示，雖然今年美國大盤股一直占主導地位，但投資者應該對沖自己的押注，關注國際股票和小型股。

SLC Management 投資策略和資產配置董事總經理 Dec Mullarkey 認為，雖然科技股和人工智慧仍將是表現突出的領域，但股市的上漲將擴大到其他股票。美聯準會 (Fed) 可能降息，這將有利於小型股的表現，因為利率下降有助於降低小型股的融資成本。

Osterweis Opportunity Fund 投資組合經理馬特 · 昂格表示，他看好一些小型股，如飛機租賃公司 FTAI Aviation (FTAI-US)、診斷測試設備公司 Bio-Techne(TECH-US) 和機器人手術設備製造商 Procept Biorobotics (PRCT-US)。

此外，收益率較高的行業如房地產投資信託、公用事業、消費必需品、醫療保健和金融服務等，也有望從 Fed 降息中獲益。