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鉅亨速報

盤中速報 - Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)大跌3.62%，報191.91美元

鉅亨網新聞中心 2024-08-27 22:30


Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)截至台北時間27日22:15股價下跌7.22美元，報191.91美元，跌幅3.62%，成交量192,502（股），盤中最高價198.97美元、最低價191.82美元。

美股指數盤中表現

Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-0.52%
  • 近 1 月：-1.88%
  • 近 3 月：+15.06%
  • 近 6 月：-55.34%
  • 今年以來：-50.87%

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美股美股盤中Old Dominion Freight Line公

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Old Dominion Freight Line公193.395-2.88%

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