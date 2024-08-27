盤中速報 - Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)大跌3.62%，報191.91美元
鉅亨網新聞中心 2024-08-27 22:30
Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)截至台北時間27日22:15股價下跌7.22美元，報191.91美元，跌幅3.62%，成交量192,502（股），盤中最高價198.97美元、最低價191.82美元。
美股指數盤中表現
Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.52%
- 近 1 月：-1.88%
- 近 3 月：+15.06%
- 近 6 月：-55.34%
- 今年以來：-50.87%
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