金管會：中新併9/16前須准駁 盼兼顧四大利害關係人權益

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-27 20:51

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近來金金併三角戀引起金融圈熱議，金管會今 (27) 日證實，已經收到中信金申請公開收購新光金案，根據金控法第 36 條，9/16 前必須給予准駁回覆，並無自動生效的機制；銀行局官員強調，審查上以金融穩定為考量，希望兼顧四大利害關係人權益，進行縝密思考，對於未來可能發生的情境推演都有所掌握。

銀行局副局長童政彰今天於例行記者會上表示，26 日已經正式收到中信金遞件申請公開收購新光金，此案是依據金控法第 36 條，金管會收件後要在 15 個營業日內准駁，因此，9/16 前必須做決定，中信金要先取得金控法第 36 條轉投資的核准，才能啟動公開收購程序 20 至 50 日。

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童政彰進一步指出，原則上，36 條轉投資是採「核准制」，沒有所謂「申報制」，歷年來的審查案件也都沒有自動生效。而「新新併」則是採金融機構合併法，股東會通過後，檢具相關書件向金管會申請。

台新金今天於法說會上表示，2022 年曾提出公開收購新光金方案，架構幾乎和中信金如出一徹，採取現金 + 換股，只差價格不同，最後遭到金管會否決，因此，台新金主張，若是一樣的監理標準，金管會應不會同意中信案。對此，童政彰回應，當時提出的條件與現在中信遞件是否一樣，需要再釐清，若是條件一樣，會以相同法律、相同標準來審查。

童政彰表示，這段時間市場有很多推演，涉及到合併方與被合併方的經營決策，未來怎麼走，金管會已有相當掌握跟想定，但身為主管機關不宜向外界透露，必須確保金融市場穩健發展，以及相關利害關係人權益衡平考量。

童政彰進一步指出 ，合併過程中涉及四大利害關係人權益，審查時都會一併考量，最上位是社會大眾，其次分別為客戶、員工及股東；童政彰強調，不能說股東是最後一層，股東也是市場參與者，金管會希望能全面顧及所有利害關係人權益。

外界關住中信金的大股東適格性問題，對此，童政彰回應，發動公開收購的是金控，一家金控擔任另一家金控大股東，適格性是沒有問題的。若涉及到「個案」負責人資格，就必須回歸金控法審查負責人資格條件。