LEO元件廠昇達科完成發債募集11.8億元 明上櫃交易

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-27 19:44

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微波通訊元件廠昇達科 (3491-TW) 發行 10 億面額無擔保可轉換公司債 (CB) 籌資，合計募得 11.8 億元，今 (27) 日宣布完成募集，將在 28 日上櫃掛牌交易。

昇達科在低軌衛星 (LEO) 相關產品接單狀況及出貨狀況佳，在 2024 年第二季營收以 6.48 億元創新高年增 72%，昇達科 2024 年第二季稅後純益 1.78 億元，單季每股純益達 2.79 元；2024 年上半年自結稅後純益 2.56 億元，超越 2023 年全年獲利，每股純益 4.03 元。

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2024 年上半年自結稅後純益 2.56 億元，超越 2023 年全年獲利，年增 1.27 倍，每股純益 4.03 元。昇達科主管指出，2024 年上半年豐收的獲利佳績最大關鍵係來自於低軌衛星產業需求的熱度明顯提高，已超過公司在年初的預期。

根據資策會估計，2023 年全球衛星產業規模 3040 億美元，但到 2030 年則會成長至 5022 億美元，因應低軌衛星產業發展節奏的加速，昇達科除了積極應對客戶的產品開發需求外，在產能上也展開積極的規劃與建置，除了增加設備資本支出並在汐止購置廠房以拉高台灣的產能外，同時在越南與泰國兩地也同步設立海外營運據點。

昇達科 7 月營收也以 2.25 億元創新高，月增 5.1%，年增 57.02%，1-7 月營收 13.06 億元，年增 38.26%。