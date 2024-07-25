昇達科上半年純益倍增到2.84億元 超越去年全年EPS 4.03元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-25 17:01
昇達科 (3491-TW) 低軌衛星 (LEO) 相關產品接單狀況及出貨狀況佳，在 2024 年第二季營收以 6.48 億元創新高年增 72%，昇達科今 (25) 日公布自結最新獲利資訊，2024 年第二季稅後純益 1.96 億元，單季每股純益達 2.82 元；2024 年上半年自結稅後純益 2.84 億元，超越 2023 年全年獲利，年增 1.15 倍，每股純益 4.03 元。
昇達科 2024 年第二季營收 6.48 億元，毛利率 55.44%，季增 10.18 個百分點，年增 19.47 個百分點，第二季稅後純益 1.96 億元，季增 50.28%，，年增 2.42 倍，單季每股純益達 2.82 元
昇達科 2024 年上半年營收 10.81 億元，毛利率爲 51.36%，年增 13.47 個百分點，2024 年上半年自結稅後純益 2.84 億元，超越 2023 年全年獲利，年增 1.15 倍，每股純益 4.03 元。昇達科主管指出，2024 年上半年豐收的獲利佳績最大關鍵係來自於低軌衛星產業需求的熱度明顯提高，已超過公司在年初的預期。
根據資策會估計，2023 年全球衛星產業規模 3040 億美元，但到 2030 年則會成長至 5022 億美元，因應低軌衛星產業發展節奏的加速，昇達科除了積極應對客戶的產品開發需求外，在產能上也展開積極的規劃與建置，除了增加設備資本支出並在汐止購置廠房以拉高台灣的產能外，同時在越南與泰國兩地也同步設立海外營運據點，分散產能以滿足客戶對於地緣性生產彈性的期望，同時提高靈活度及成本效益，對於未來增進與國際知名客戶的合作都有加溫之效。
昇達科指出，於此產業蓬勃成長之際，昇達科持續在研發方面積極投入，維持企業競爭力之既有優勢、強化人才培養與產品的創新開發，預期未來的成長除了隨產業的需求提高而拉升外，與客戶合作的廣度增加更是另一個推動昇達科營運增長的關鍵要素。
另昇達科與芮特科技 (6514-TW) 分別於 6 月的股東會通過，由昇達科百分之百持股之子公司與芮特科技進行反向三角合併，最終以芮特科技為存續公司的合併案，並於本合併案取得相關主管機關核准後，依相關規定向 OTC 申請股票終止上櫃及停止公開發行。合併基準日暫訂為 10 月 18 日，合併後不僅將可全額認列芮特 - KY 的獲利，且雙方在整合之後成本與費用均有節省的空間，故可望提升日後獲利成果。
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