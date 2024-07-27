〈熱門股〉昇達科 LEO元件出貨量增引爆獲利高成長 站上所有均線

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-27 11:28

昇達科 (3491-TW) 低軌衛星 (LEO) 相關產品接單狀況及出貨狀況佳，在 2024 年上半年自結稅後純益 2.84 億元，超越 2023 年全年獲利，年增 1.15 倍，每股純益 高達 4.03 元，獲利倍速成長引導股價帶量飆升，26 日股價收在 307 元，周漲 2.33%，站上所有有均線。

昇達科 2024 年第二季營收 6.48 億元，創新高，毛利率飆升到 55.44%， 上半年營收 10.81 億元，毛利率爲 51.36%，年增 13.47 個百分點，2024 年上半年自結稅後純益 2.84 億元，超越 2023 年全年獲利，年增 1.15 倍，每股純益 4.03 元。昇達科主管指出，2024 年上半年豐收的獲利佳績最大關鍵來自於低軌衛星產業需求的熱度明顯提高，已超過公司在今年年初的預期。

昇達科股價本周獲外資逆勢加碼 502 張，股價收在 307 元，突破平台整理區 ，周漲 2.33%，站上所有均線，在成交量能升溫同時，有利於進一步挑戰前波 330 元的高點。